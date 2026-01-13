Ελεύθερη αφέθηκε μετά από την ανάκρισή της από τις τουρκικές αρχές η Κύπρια αεροσυνοδός, που σχετίζεται με το μοιραίο ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής για τη Λιβύη με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας, Μοχάμεντ Αλί Αλ Χαντάντ.

Η αεροσυνοδός, επρόκειτο να επιβιβαστεί στο μοιραίο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τον αρχηγό του λιβυκού στρατού, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη κι αυτομάτως μπήκε στο στόχαστρο της MIT.

Όπως αναφέρει αρθρογράφος της τουρκικής ιστοσελίδας Τ24, «μετά το δυστύχημα προέκυψαν δύο σημαντικά ερωτηματικά. Το πρώτο είναι γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, η οποία πάντα ταξιδεύει στην Τουρκία με τακτικές πτήσεις, αυτή τη φορά ήρθε με ιδιωτικό τζετ. Το δεύτερο είναι η αλλαγή σύνθεσης στο προσωπικό πτήσης, του αεροσκάφους της ιδιωτικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη Μάλτα.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος Τόλγκα Σαρντάν «μετά από πρωτοβουλία της ΜΙΤ και κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας της Άγκυρας, η αεροσυνοδός τέθηκε υπό κράτηση στο ξενοδοχείο όπου διέμενε και μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας της Άγκυρας. Η αεροσυνοδός ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική».

Όπως τονίζει το δημοσίευμα «λόγω του ότι είναι πολίτης της Κύπρου, η διαδικασία κράτησης της αεροσυνοδού κρατήθηκε μυστική και διεξήχθη με μεγάλη διακριτικότητα», ώστε να μην προκύψει κάποιο διπλωματικό επεισόδιο.

Συμπληρώνει δε ο Σαρντάν ότι «σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, από την ανάκριση της αεροσυνοδού δεν προέκυψαν ‘αξιόπιστες’ πληροφορίες. Ωστόσο, οι σχέσεις της αεροσυνοδού συνεχίζουν να ερευνώνται».

Στη συντριβή του αεροσκάφους, έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του λιβυκού στρατού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, μέλη της συνοδείας του, καθώς και το πλήρωμα. Το αεροσκάφος έχασε την επικοινωνία λίγο μετά την απογείωση, ενώ βρισκόταν ακόμη στον εναέριο χώρο της Άγκυρας.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της συντριβής συνεχίζονται, και σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, το «μαύρο κουτί» θα ανοιχτεί και θα εξεταστεί από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξάλλου, μένει να αποσαφηνιστεί γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία επέλεξε ιδιωτική πτήση για το συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς και γιατί υπήρξαν αλλαγές στα πληρώματα.