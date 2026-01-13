Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη δραματική στιγμή που ένας άνδρας σώζει έναν σκιέρ, που θάφτηκε μέσα στο χιόνι μετά από μια χιονοστιβάδα στην Ελβετία.

Ο 37χρονος Μάτεο Τζίλα έκανε σκι στο Ένγκελμπεργκ στις 10 Ιανουαρίου, όταν είδε ένα χέρι να ξεπροβάλλει μέσα από το χιόνι.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο άνδρας έτρεξε προς το σημείο και άρχισε να σκάβει απεγνωσμένα για να απελευθερώσει τον παγιδευμένο σκιέρ.

«Έρχομαι, όλα καλά!» ακούγεται να φωνάζει καθώς προχωρά μέσα στο βαθύ χιόνι, ενώ το χέρι του σκιέρ κουνιόταν πάνω από την επιφάνεια.

Αφού καθάρισε το χιόνι γύρω από το πρόσωπο του άτυχου άνδρα, στη συνέχεια έσκαψε για να τον βοηθήσει να βγει στην επιφάνεια. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός πως ο σκιέρ δεν τραυματίστηκε.

Video captured the moment one man rescued a fellow skier who fell into deep snow in Engelberg, Switzerland. Thankfully, he was able to pull the man out safely. pic.twitter.com/V9xgEWcL7m — AccuWeather (@accuweather) January 12, 2026

Ο Μάτεο μοιράστηκε αργότερα το βίντεο στο διαδίκτυο, όπου αποθεώθηκε από τους χρήστες των social media για το θάρρος και την ψυχραιμία του.

«Ήταν μια μέρα με φρέσκο, πυκνό χιόνι», είπε ο 37χρονος. «Καθώς κατέβαινα, είδα κάποιον να προσπαθεί να περπατήσει χωρίς σκι, και πλησίασα για να βοηθήσω. Τότε είδα ένα πόδι να ξεπροβάλλει από το χιόνι. Αμέσως τον απελευθέρωσα από το χιόνι στο πρόσωπο και το στόμα του και σιγά-σιγά απομακρύναμε τον υπόλοιπο χιόνι. Το πιο σημαντικό ήταν να σώσουμε τη ζωή του».

Τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη Daily Mail.