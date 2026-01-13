Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης καταδίκασε χθες Δευτέρα 12/1 την «αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια» της πυρπόλησης και της καταστροφής μεγάλου μέρους συναγωγής στην πολιτεία του Μισισιπή, σχεδόν 60 χρόνια αφού είχε γίνει στόχος βομβιστικής ενέργειας της Κου Κλουξ Κλαν.

Η συναγωγή του εκκλησιάσματος Μπεθ Ισραέλ, στην πόλη Τζάκσον, πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής του αμερικανικού Νότου, πυρπολήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με αποτέλεσμα ο χώρος λατρείας να είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί «επ’ αόριστον», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Οι αρχές κατηγορούν νεαρό, 19 ετών, πως χρησιμοποίησε βενζίνη για να προκαλέσει την πυρκαγιά. Έχοντας υποστεί εγκαύματα, συνελήφθη και εισήχθη σε νοσοκομείο.

Είναι αντιμέτωπος με δίωξη της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και, σε περίπτωση καταδίκης του, θα του επιβληθεί κάθειρξη 20 ετών.

«Αυτή η αποκρουστική αντισημιτική ενέργεια δεν έχει καμιά θέση στη χώρα μας και, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα αφήσει να κακοφορμίσει και να αναπτυχθεί ο αντισημιτισμός», ανέφερε η Παμ Μπόντι, η υπουργός Δικαιοσύνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συναγωγή που πυρπολήθηκε από τον 19χρονο είχε γίνει στόχος βομβιστικής ενέργειας της KKK το 1967, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, στον οποίο εξηγείται ότι ο ραβίνος την εποχή εκείνη κατήγγειλε δημόσια τον ρατσισμό και τον φυλετικό διαχωρισμό στον αμερικανικό Νότο, που τότε σπαρασσόταν από τον αγώνα για τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα των μαύρων.