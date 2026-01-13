Η Πολιτεία της Μινεσότα κατέθεσε αγωγή κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, καθώς και κατά πολλών στελεχών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, προσπαθώντας να ανακόψει το κύμα εφαρμογής αυστηρών αντι-μεταναστευτικών μέτρων στο κράτος, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας που πυροβολήθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα την προηγούμενη εβδομάδα.

Με τη μήνυση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας Μινεσότα ζητείται από τη δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη και αντισυνταγματική τη διόγκωση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης και να εμποδίσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συλλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες και κατόχους βίζας χωρίς βάσιμη υποψία ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η Πολιτεία ζητά επίσης να απαγορευτεί στους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς να απειλούν με χρήση σωματικής βίας ή να κραδαίνουν τα όπλα τους εναντίον ανθρώπων που δεν υπόκεινται σε σύλληψη στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης, καθώς και να τεθούν και άλλοι περιορισμοί στην επιβολή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.