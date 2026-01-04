Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Κι ενώ ο τελευταίος μεταφέρθηκε σε φυλακή του Μπρούκλιν, στο Καράκας, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας αποφάσισε ότι η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος του Μαδούρο, θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο της προσωρινής προέδρου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε ότι η τοποθέτηση της Ροδρίγκες στη θέση αυτή είναι σημαντική «για να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη υπεράσπιση της χώρας».

Το δικαστήριο θα συζητήσει το θέμα για να «καθορίσει το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους, τη διοίκηση της κυβέρνησης και την υπεράσπιση της κυριαρχίας ενόψει της αναγκαστικής απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας», σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας είπε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ότι είναι έτοιμη να «συνεργαστεί» με τις ΗΠΑ, προφανώς στη «μετάβαση», για να «αποκτήσει ξανά η Βενεζουέλα το μεγαλείο της, πολύ απλά».

Όμως η Ροδρίγκες, πρώτη στη σειρά διαδοχής στην εξουσία, απάντησε αργότερα χθες πως ο Νικολάς Μαδούρο είναι «ο μοναδικός πρόεδρος» της Βενεζουέλας και απαίτησε «την άμεση απελευθέρωσή του».

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη Βενεζουέλα, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους φυσικούς μας πόρους που πρέπει να υπηρετούν την εθνική ανάπτυξη».

«Δεν θα ξαναγίνουμε ποτέ σκλάβοι», πρόσθεσε η κ. Ροδρίγκες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Χωρίς να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα σχέδια της Ουάσιγκτον, ο Τραμπ φάνηκε να αποκλείει το ενδεχόμενο να αναλάβει την εξουσία η αρχηγός της αντιπολίτευσης και νομπελίστρια ειρήνης του 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αναλάβει επικεφαλής της χώρας. Δεν έχει ούτε την αναγκαία υποστήριξη ούτε τον σεβασμό στη χώρα της», πέταξε.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», ήταν η αντίδραση της ενδιαφερόμενης νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του προέδρου Μαδούρο. Έκρινε ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει να «αναλάβει αμέσως» την προεδρία.