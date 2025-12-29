Το 2025 ήταν αναμφισβήτητα το κυρίαρχο πρόσωπο στη διεθνή διπλωματία και όλα δείχνουν ότι η κινητικότητά του σε όλα τα μέτωπα της κρίσης θα μας απασχολήσει και το 2026. Άλλωστε, μέσα σε 12 μήνες ασχολήθηκε εντατικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας πρόεδρος που εξελέγη με σύνθημα «η Αμερική πρώτα».

Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας και η συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι η απόδειξη ότι θέλει να κλείσει μέσα στον νέο χρόνο και αυτόν τον πόλεμο και παρά την απογοήτευσή του δεν προτίθεται να αφήσει αυτή την πολεμική εστία στην τύχη. Μέση Ανατολή Όπως δεν αφήνει στην τύχη την εκεχειρία που υπεγράφη για τη Γάζα και η οποία του πιστώνεται 100%.

Σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές και το 2026, ο Τραμπ θα συνεχίζει να στηρίζει το Ισραήλ, σήμερα θα υποδεχτεί τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο και θα επιδιώξει νέες συμφωνίες τύπου Abraham Accords και θα κρατήσει αποστάσεις από μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές.

Στις σημερινές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ θα είναι και το Ιράν που στόχος έχει να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με πολιτική μέγιστης πίεσης, κυρώσεις και απειλές, χωρίς όμως απαραίτητα άμεση, πολεμική σύγκρουση. Στόχος θα είναι η αποτροπή με χαμηλό κόστος. Αναμένεται επίσης να συνεχίζει να στηρίζει τη Σαουδική Αραβία καθώς ήταν ο πρώτος προορισμός στο εξωτερικό τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του. Ουάσινγκτον και Ριάντ φαίνεται πλέον να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ αφού πριν την εκπνοή του 2025 υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μια επίσκεψη που οδήγησε σε σειρά συμφωνιών με στόχο τη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος έχει πλέον ορίσει τη Σαουδική Αραβία ως σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ και αναμένεται να προωθήσει και το 2026 τα σχέδια για την πώληση αεροσκαφών F-35 στη χώρα. Θα συνεχίσει επίσης να έχει στραμμένη την προσοχή του στη Συρία, το έκανε σαφές όταν ο Αχμέντ Αλ Σάραα έγινε ο πρώτος Σύρος ηγέτης, εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες, που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο.

Η επίσκεψη από μόνη της αποτέλεσε μια αξιοσημείωτη ιστορική ανατροπή με δεδομένο ότι ο Αλ Σάραα ήταν πρώην μαχητής της τζιχαντιστικής Αλ Κάιντα και είχε επικηρυχθεί με 10 εκατ. δολάρια. Κίνα Η Κίνα θα παραμείνει ο βασικός στρατηγικός αντίπαλος και το 2026. Ο Τραμπ κλιμάκωσε δραματικά τους δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ στις αρχές της θητείας του, αλλά τους μείωσε εξίσου γρήγορα μετά από μια συνάντηση τον Οκτώβριο με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Πού θα επικεντρωθεί η πολιτική του Τραμπ το 2026

Το 2026 η πολιτική Τραμπ αναμένεται να επικεντρωθεί λιγότερο στη διπλωματία και περισσότερο στην οικονομική και τεχνολογική αντιπαράθεση. Δασμοί, περιορισμοί σε κρίσιμες τεχνολογίες, πίεση σε συμμάχους για αποσύνδεση από κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού και ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανικής αυτάρκειας θα είναι βασικά εργαλεία. Αναμένεται μάλιστα επίσκεψη στο Πεκίνο τον Απρίλιο. Η Ταϊβάν θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο έντασης, χωρίς όμως εγγύηση πλήρους στρατιωτικής δέσμευσης. ΕΕ – ΝΑΤΟ Όλα δείχνουν ότι οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από καχυποψία αφού έχει επανειλημμένα την έχει περιγράψει ως οικονομικό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι ως φυσικό στρατηγικό εταίρο.

Όσο για τις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ, υπάρχει η κριτική του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως η Γερμανία, δεν συνεισφέρουν επαρκώς στις αμυντικές δαπάνες και «επιβαρύνουν» τις ΗΠΑ. Έχει καταφέρει όμως να διατηρήσει πολύ καλές σχέσεις μεμονωμένα με Ευρωπαίους ηγέτες όπως της Ουγγαρίας ή της Πολωνίας.

Το 2026 θα είναι αναμφίβολα ακόμη μια ανατρεπτική χρονιά καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν στηρίζεται σε δόγματα, συμμαχίες ή μακροπρόθεσμες στρατηγικές ισορροπίες, αλλά σε μια απλή λογική κόστους–οφέλους, με βασικό κριτήριο το τι «κερδίζουν» άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες.