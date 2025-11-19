Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει τον στόχο που επιδιώκει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη γειτονική χώρα, μετά από δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον πιέζει το Κίεβο να αποδεχθεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να συρρικνώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».