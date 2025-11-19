Νέος σάλος ξέσπασε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, καθώς δύο μέλη της κριτικής επιτροπής ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά την παραίτησή τους λίγα μόλις 24ωρα πριν από τον μεγάλο τελικό στην Ταϊλάνδη.

Ο Λιβανέζο-Γάλλος μουσικός Όμαρ Χαρφούς και ο Γάλλος προπονητής ποδοσφαίρου Κλοντ Μακελελέ εγκατέλειψαν την κριτική επιτροπή, με τον πρώτο να καταγγέλλει ανοιχτά ότι η διαδικασία είναι «στημένη».

Ο Χαρφούς ισχυρίστηκε, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ότι ενημερώθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως είχε συγκροτηθεί μια «αυτοσχέδια επιτροπή» με στόχο να προεπιλέξει 30 φιναλίστ ανάμεσα στις 136 υποψήφιες, χωρίς τη συμμετοχή κανενός από τα οκτώ επίσημα μέλη της κριτικής επιτροπής. Όπως υποστήριξε, η ανεπίσημη αυτή ομάδα αποτελείται από άτομα με «σοβαρή πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων», λόγω προσωπικών σχέσεων με ορισμένες διαγωνιζόμενες.

Ο Οργανισμός Miss Universe απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, διευκρινίζοντας ότι «καμία εξωτερική ομάδα δεν έχει εξουσιοδοτηθεί» να αξιολογήσει τις διαγωνιζόμενες ή να επιλέξει φιναλίστ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Χαρφούς πιθανόν να μπέρδεψε το πρόγραμμα Beyond the Crown -μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία κοινωνικού χαρακτήρα με δική της επιτροπή- με την επίσημη διαδικασία επιλογής.

Την ίδια ημέρα, ο Μακελελέ ανακοίνωσε και ο ίδιος την αποχώρησή του για «προσωπικούς λόγους», εκφράζοντας ωστόσο τον «απόλυτο σεβασμό» του προς τον θεσμό του Miss Universe και τις αξίες που πρεσβεύει, σύμφωνα με το BBC.

Οι παραιτήσεις ακολουθούν ένα ακόμη πλήγμα για τον διαγωνισμό: πριν από δύο εβδομάδες, αρκετές διαγωνιζόμενες είχαν αποχωρήσει από εκδήλωση, αντιδρώντας σε σχόλια του διευθυντή του Miss Universe Ταϊλάνδης, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, ο οποίος καταφέρθηκε δημοσίως κατά της Μις Μεξικό επειδή δεν ανέβασε προωθητικό υλικό στα social media.

Τα βίντεο από την έντονη λογομαχία έγιναν γρήγορα viral, οδηγώντας τον Οργανισμό Miss Universe να αποστείλει ομάδα διεθνών στελεχών για να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο της διοργάνωσης.

Με τις εντάσεις να κορυφώνονται και τον τελικό να πλησιάζει, ο φετινός διαγωνισμός Miss Universe βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις αξιοπιστίας στην ιστορία του.