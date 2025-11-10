Η παραίτηση του Τιμ Ντέιβι από τη θέση του γενικού διευθυντή του BBC σηματοδοτεί το τέλος της 20ετούς καριέρας του στον οργανισμό. Ο Ντέιβι παραιτήθηκε την Κυριακή, δηλώνοντας πως «έγιναν λάθη», έπειτα από αποκαλύψεις για παραπλάνηση του κοινού μέσω παραποίησης μιας ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 58χρονος είχε φτάσει στην κορυφή του οργανισμού τον Ιούνιο του 2020, όταν ορίστηκε 17ος γενικός διευθυντής του BBC. Τότε είχε δηλώσει: «Έχω βαθιά δέσμευση για περιεχόμενο υψηλής ποιότητας και αμεροληψίας».

Ποιος είναι ο Τιμ Ντέιβι που παραιτήθηκε λόγω του μοντάζ σε βίντεο με τον Τραμπ

Ένα από τα μακροβιότερα στελέχη του BBC, εντάχθηκε στο δίκτυο το 2005, προερχόμενος από την Pepsi, ως διευθυντής του τομέα μάρκετινγκ, επικοινωνίας και κοινού. Το 2008 ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος Ήχου & Μουσικής, έχοντας υπό την εποπτεία του ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως οι Radio 1, 2, 3 και 4.

Την περίοδο εκείνη, ο Ντέιβι ηγήθηκε του σχεδίου για το κλείσιμο των σταθμών 6 Music και Asian Network, υποστηρίζοντας πως ο οργανισμός είχε «πολλούς σταθμούς» και έπρεπε να επενδύσει σε «μοναδικό, υψηλής ποιότητας ραδιοφωνικό περιεχόμενο». Ωστόσο, το BBC αναγκάστηκε να κάνει πίσω μετά από έντονες αντιδράσεις του κοινού.

Το ίδιο έτος, βρέθηκε αντιμέτωπος και με το σκάνδαλο του Russell Brand Show, όταν οι Ράσελ Μπραντ και Τζόναθαν Ρος έκαναν μια προσβλητική φάρσα στον ηθοποιό Άντριου Σακς μέσω του Radio 2.

Έναν μήνα μετά τον διορισμό του ως διευθύνοντος συμβούλου του εμπορικού βραχίονα BBC Worldwide το 2012, ανέλαβε προσωρινός γενικός διευθυντής μετά την παραίτηση του Τζορτζ Έντγουιστλ. Επέστρεψε στο BBC Worldwide μετά τον διορισμό του Τόνι Χολ ως μόνιμου διαδόχου του Έντγουιστλ.

Το 2019 ήταν ο υψηλότερα αμειβόμενος εκτελεστικός του οργανισμού, με αποδοχές 642.000 λιρών, σημαντικά υψηλότερες από του Τόνι Χολ (475.000 λίρες). Την ίδια χρονιά αρνήθηκε πρόταση να αναλάβει επικεφαλής της Premier League.

Τα σκάνδαλα που αντιμετώπισε στη θητεία του

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη θέση του γενικού διευθυντή, αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις.

Παρά τα εύσημα που έλαβε για τη στροφή του BBC προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την ενίσχυση της εμπορικής επιτυχίας του οργανισμού, η πορεία του δεν υπήρξε εύκολη.

Το 2024, ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Χιου Έντουαρντς, καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή δύο ετών, αφού παραδέχτηκε ενοχή για κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών. Ο Ντέιβι είχε δηλώσει τότε πως υπήρχε «σοκ» και «μεγάλη αναστάτωση» εντός του BBC.

Ακολούθησαν αντιδράσεις για σχόλια του Γκάρι Λίνεκερ στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το BBC τον Μάιο του 2025 μετά από ανάρτηση σχετικά με τον Σιωνισμό που περιλάμβανε εικόνα αρουραίου – ένα ιστορικά αντισημιτικό σύμβολο. Ο Ντέιβι δήλωσε τότε πως ο Λίνεκερ «αναγνώρισε το λάθος του», ευχαριστώντας τον παράλληλα για «το πάθος και τις γνώσεις του».

Το καλοκαίρι, νέες κρίσεις έπληξαν το BBC, όπως η υπόθεση των παρουσιαστών του MasterChef, Γκρεγκ Γουάλας και Τζον Τορόντ, που απολύθηκαν ύστερα από έκθεση με καταγγελίες εις βάρος τους. Αντιμέτωπος με ερωτήσεις για την εργασιακή κουλτούρα, ο Ντέιβι είχε δηλώσει: «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα φαινόμενα αυτά πλέον δεν μένουν στο σκοτάδι».

Ζήτησε επίσης συγγνώμη για περιστατικά κακομεταχείρισης διαγωνιζομένων στο Strictly Come Dancing.

Το BBC επικρίθηκε έντονα και για τη ζωντανή μετάδοση εμφάνισης του συγκροτήματος Bob Vylan στο φεστιβάλ Glastonbury, όταν ο τραγουδιστής οδήγησε το κοινό σε συνθήματα όπως «Θάνατος, θάνατος στις IDF». Ο Ντέιβι χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό» και είπε ότι «το BBC έκανε πολύ σοβαρό λάθος» μεταδίδοντάς το, εξηγώντας πως αποσύρθηκε από το iPlayer και έχουν ληφθεί μέτρα, ώστε να μη συμβεί ξανά.

Υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του BBC να μην προβάλει το ντοκιμαντέρ Gaza: Doctors Under Attack, επικαλούμενος ζητήματα αμεροληψίας. Αντίστοιχα, το Gaza: How To Survive A Warzone αποσύρθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι ο αφηγητής του ήταν γιος στελέχους της Χαμάς. Η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Ofcom επέβαλε κυρώσεις στο BBC για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με το ντοκιμαντέρ, καθώς ο οργανισμός δεν αποκάλυψε ότι ο αφηγητής είχε οικογενειακούς δεσμούς με τη Χαμάς.

Επιπλέον, ανεξάρτητη έρευνα για τον πρώην ραδιοφωνικό παραγωγό, Τιμ Γουέστγουντ, αποκάλυψε πως το BBC αγνόησε «σοβαρές ευκαιρίες» να αντιμετωπίσει περιστατικά εκφοβισμού και μισογυνισμού. Ο Γουέστγουντ, που αρνείται όλες τις κατηγορίες, έχει πλέον διωχθεί για τέσσερις βιασμούς και πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις.

Η θητεία του Ντέιβι περιλάμβανε επίσης δύσκολες αποφάσεις, όπως περικοπές στις τοπικές υπηρεσίες του BBC, τις οποίες χαρακτήρισε «αναγκαίες αλλά δύσκολες και αντιδημοφιλείς». Αντιμετώπισε και το ζήτημα των ανισοτήτων στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.

Μόλις πριν από έξι μήνες, σε ομιλία του στο Σάλφορντ, είχε επισημάνει πως το BBC μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση μιας «κρίσης εμπιστοσύνης» στη βρετανική κοινωνία.

Ωστόσο, στην επιστολή παραίτησής του την Κυριακή, παραδέχτηκε: «Το BBC αποδίδει καλά, αλλά έγιναν κάποια λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη».

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, τον αποκάλεσε «αφοσιωμένο και εμπνευσμένο ηγέτη, απόλυτα πιστό στις αρχές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

«Έχει πετύχει πολλά», πρόσθεσε. «Κυρίως, υπό τη θητεία του, η μετάβαση του BBC ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις μιας εποχής άνευ προηγουμένου αλλαγών και ανταγωνισμού βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη».



