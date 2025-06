Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε σήμερα εξηγήσεις από το BBC, διότι μετέδωσε τις συναυλίες δύο συγκροτημάτων ραπ, αναμέσά τους οι Kneecap στο Φεστιβάλ Μουσικής του Γκλάστονμπερι, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων για τις αντι-ισραηλινές θέσεις τους και για προσβολές που έχουν διατυπώσει κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ πως εξετάζει τα βίντεο από τη συναυλία του διδύμου της πανκ Bob Vylan «προκειμένου να καθορίσει εάν διαπράχθηκαν ενδεχομένως παραβάσεις, οι οποίες απαιτούν την έναρξη μιας ποινικής έρευνας».

«Έχουμε γνώση των σχολίων που έγιναν κατά τη διάρκεια εμφανίσεων στο West Holts Stage στο Φεστιβάλ του Γκλάνστονμπερι σήμερα το απόγευμα», έγραψε χθες σε ένα μήνυμα στο Χ η αστυνομία του Σόμερσετ.

Χθες, στη σκηνή του διάσημου φεστιβάλ, οι ράπερ ζήτησαν από τους θεατές να φωνάξουν «Θάνατος, θάνατος στους IDF”, τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

