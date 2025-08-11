Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 17:30, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν στο 217,6 χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα να κλείσει πλήρως το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Από τη σύγκρουση, το φορτίο της μίας νταλίκας – σακιά με αλεύρι – σκορπίστηκε σε όλο το οδόστρωμα.

Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Συνεργεία εργάζονται για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Μέχρι τότε, τα οχήματα κινούνται μέσω της παράκαμψης Λαμίας και του παραδρόμου.