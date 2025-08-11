Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον ευχαρίστησε για την «ετοιμότητά του να καταβάλει προσπάθειες για την ειρήνη».

«Η επικοινωνία με ηγέτες είναι συνεχής, πρακτικά νυχθημερόν—βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή», έγραψε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους στο Χ.

I spoke with the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud. I appreciate his support.



I informed him about the contacts with partners and our diplomatic efforts to end the war. Communication with leaders is ongoing practically around the clock – we… pic.twitter.com/XqS5XSTqo3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

«Τώρα είναι η στιγμή κατά την οποία υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της ειρήνης».

Πηγή: ΑΠΕ