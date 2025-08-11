Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, καθώς η πτήση IZ076 της εταιρείας Arkia, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Τελ Αβίβ, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 160 άτομα, κατάφερε να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Στο σημείο ήταν σε ετοιμότητα ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άλλες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, ενώ η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε αναλάβει να συνοδεύσει την πτήση μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκε η Jerusalem Post, το αεροπλάνο είχε επιχειρήσει τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες προσγείωσης πριν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.