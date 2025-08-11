Μια συγκλονιστική στιγμή εκτυλίχθηκε σε δικαστήριο της Τζόρτζια, όταν η Ρετζίνα Τζόνσον, χήρα του 78χρονου Τσακ Τζόνσον που σκοτώθηκε σε τροχαίο, αγκάλιασε δακρυσμένη τον άνδρα που προκάλεσε τον θάνατό του, κατά τη διάρκεια της καταδίκης του στις 7 Αυγούστου.

Ο Τζόζεφ Τίλμαν καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη για τον θάνατο του συζύγου της, τον οποίο μάλιστα εγκατέλειψε στο σημείο του τροχαίου, αλλά η κίνηση της Ρετζίνα αιφνιδίασε ακόμη και τον ίδιο τον δικαστή.

«Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί σύζυγο θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο που σκότωσε κάποιον», δήλωσε ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου της κομητείας Τσερόκι, Τόνι Μπέικερ, σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα ABC 7 Chicago και WSB-TV της Ατλάντα.

Ο Τίλμαν, υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου («αέριο γέλιου»), χτύπησε με το αυτοκίνητό του τον 78χρονο Τσακ, που οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο, και εγκατέλειψε το σημείο, σύμφωνα με το WSB-TV.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Ρετζίνα πλησίασε τον κατηγορούμενο, τον αγκάλιασε σφιχτά περνώντας το χέρι της γύρω από τον λαιμό του, και παρέμεινε έτσι για αρκετά δευτερόλεπτα. Ο Τίλμαν ήταν εμφανώς συντετριμμένος και με δάκρυα στα μάτια όταν απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ρετζίνα του ψιθύρισε την ώρα της αγκαλιάς ότι τον συγχωρεί, με τον ίδιο να απαντά επανειλημμένα: «Συγγνώμη… Συγγνώμη».

Στην απολογία του, ο Τίλμαν είπε με σπασμένη φωνή: «Προσεύχομαι να ακούσετε την καρδιά μου όταν σας ζητάω πραγματικά συγγνώμη». Η Ρετζίνα εξήγησε ότι τον αγκάλιασε γιατί «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μια αγκαλιά σαν της μητέρας». «Ο Τζόι δεν ξέρει ακόμη πόσο πολύ τον αγαπά ο Θεός», είπε. «Χρειάζεται ίαση από τα τραύματα του παρελθόντος του, όπως όλοι μας. Αυτή είναι η προσευχή μας».

Ο Τίλμαν δήλωσε ένοχος για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας με όχημα, κακούργημα για εγκατάλειψη θύματος, ψευδή δήλωση, οδήγηση υπό την επήρεια και επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με τον βοηθό εισαγγελέα της κομητείας, Πιτ Λαμπ.

Η ποινή των 20 ετών περιλαμβάνει τρία χρόνια φυλάκιση, τα οποία θα εκτιθούν, και η υπόλοιπη ποινή θα ανασταλεί εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς διετές πρόγραμμα εσωτερικής απεξάρτησης.

Στο δικαστήριο βρέθηκε και η κόρη του Τσακ, Μπρίτανι ΜακΚάρθι, η οποία είπε στον Τίλμαν: «Θα είμαι για πάντα η κόρη ενός άνδρα που σκότωσες. Η κόρη της οποίας την καρδιά συνέτριψες, μιας ζωής που άλλαξες για πάντα επειδή επέλεξες να κάνεις χρήση ναρκωτικών ενώ οδηγούσες. Έγινες ένα θανατηφόρο όπλο και ο πατέρας μου πλήρωσε με τη ζωή του».

Ο συνήγορος του Τίλμαν, Πολ Γκανούνη, υποστήριξε ότι ο πελάτης του έχει αλλάξει τρόπο ζωής και φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά θετικής πορείας για το μέλλον.