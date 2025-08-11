Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα αναπτύξει την Εθνοφρουρά, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στην Ουάσιγκτον, με στόχο να καταστήσει την πρωτεύουσα του έθνους «πιο ασφαλή και πιο όμορφη από ποτέ». Επίσης, είπε πως θα αναπτύξει 800 μέλη της Εθνοφρουράς και πως, αν χρειαστεί, θα κατεβάσει και τον στρατό.

Νωρίτερα, εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει την άμεση απομάκρυνση των αστέγων από την αμερικανική πρωτεύουσα και την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους της.

«Θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου λέγοντας: «Θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας».

Αναφέρει ότι σκοπεύει να θέσει το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον υπό «άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο» χρησιμοποιώντας τον Νόμο Home Rule της Περιφέρειας της Κολούμπια.

Τραμπ: Η Ουάσιγκτον έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες»

Απευθυνόμενος άμεσα στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους, τους είπε ότι είναι «και αυτοί θύματα».

«Δεν θέλετε να σας ληστέψουν, να σας βιάσουν, να σας πυροβολήσουν και να σας σκοτώσουν», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Ουάσινγκτον είναι υψηλότερο από ορισμένα «από τα χειρότερα μέρη στη Γη» και πρόσθεσε ότι έχουν επίσης αυξηθεί οι κλοπές και οι επιθέσεις σε οδηγούς αυτοκινήτων.

Μιλώντας για τα ποσοστά εγκληματικότητας, ανέφερε κορύφωση το 2023, αλλά τα στατιστικά δείχνουν ότι η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα έχει μειωθεί από τότε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσινγκτον έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοσταγείς εγκληματίες», καθώς και από «ναρκομανείς μανιακούς και αστέγους».