Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν έναν άντρα να κατεβάζει το παντελόνι του μέσα στο μετρό του Λονδίνου και στη συνέχεια να δέχεται ανηλεή επίθεση από επιβάτες.

Όταν τον είδαν να κατεβάζει το παντελόνι του, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και απαίτησαν να το ξαναφορέσει. Εκείνος άρχισε να τους φωνάζει και στη συνέχεια δέχτηκε την επίθεσή τους. Η βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, συνέλαβε τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχει ψυχιατρικά προβλήματα.

Σύμφωνα με την αναφορά της Αστυνομίας: «Αξιωματικοί κλήθηκαν έπειτα από αναφορές για έναν επιδειξία στη γραμμή East Ham του μετρό. Στον άνδρα επιτέθηκε ομάδα επιβατών, ενώ συνελήφθη από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, πριν τον παραλάβουν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τον πάνε στο νοσοκομείο. Έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη».

Στην καταγραφή από τις κάμερες, όταν ο ύποπτος φωνάζει προς τους επιβάτες που κινούνται απειλητικά, ένας από αυτούς ακούγεται να λέει «Τι εννοείς να πάω να γ…; Πρέπει να κατέβεις από το γ… τραίνο. Τώρα. Έχει παιδιά εδώ». Ο γυμνός άνδρας συνεχίζει να φωνάζει και κουνά τη ζώνη του προς τους υπόλοιπους επιβάτες, μέχρι εκείνοι να του επιτεθούν.

Στη συνέχεια οι επιβάτες τον ακινητοποιούν, αφού πρώτα τον χτυπούν και τον ρίχνουν στο έδαφος. Του περνούν τα χέρια πίσω από την πλάτη, πριν τον πετάξουν έξω από τον συρμό.