Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι και τον Τραμπ την Τετάρτη.

Μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών, του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προγραμματιστεί, καθώς όλες οι πλευρές επιθυμούν να συντονιστούν πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Η Γερμανία ανέφερε ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ηγετών της ΕΕ – των ηγετών των έξι χωρών που υπέγραψαν την κοινή δήλωση το Σαββατοκύριακο, δηλαδή της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου – στους οποίους θα προστεθούν οι πρόεδροι της ΕΕ φον ντερ Λάιεν και Κόστα, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για συνομιλία με τον Ζελένσκι, πριν ενταχθούν σε ξεχωριστή κλήση με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντ. Βανς.

Δήλωση από το γραφείο του Μερτς ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε «περαιτέρω επιλογές άσκησης πίεσης στη Ρωσία» και στην «προετοιμασία πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», συμπεριλαμβανομένων «συναφών ζητημάτων εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».

Η είδηση για την κλήση μεταδόθηκε πρώτα από τον γερμανικό Τύπο, μεταξύ άλλων από τις εφημερίδες Welt και Süddeutsche Zeitung, καθώς και το Politico.