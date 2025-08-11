Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της φωτιάς εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.