Ένας διαβόητος παιδεραστής, ο οποίος στο παρελθόν είχε προσποιηθεί τον φύλακα ασφαλείας και είχε παρασύρει παιδιά σε χώρο τουαλετών, πέθανε μετά από μια φερόμενη επίθεση σε φυλακή του Κουίνσλαντ. Ο Σάνον Ντάνιελ Νόργκεϊτ κατέληξε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου και στο οποίο ενεπλάκη με δύο ακόμη κρατούμενους στο σωφρονιστικό κέντρο Μέριμπορο. Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε ότι ο 28χρονος εντοπίστηκε αναίσθητος περίπου στις 9 το πρωί, μετά τη συμπλοκή που εκτυλίχθηκε εντός των εγκαταστάσεων του ιδρύματος.

Τον Μάρτιο του 2020, ο Νόργκεϊτ είχε καταδικαστεί για πέντε αδικήματα σε βάρος παιδιών, μεταξύ των οποίων και η σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο αγοριών το 2019 μέσα σε σχολική τουαλέτα, όπου είχε μεταμφιεστεί σε φύλακα ασφαλείας, προκειμένου να αποπλανήσει τα παιδιά. Το περιφερειακό δικαστήριο του Γκλάντστοουν άκουσε τότε πως ο Νόργκεϊτ είχε πάρει από το χέρι ένα τετράχρονο αγόρι και το κακοποίησε σεξουαλικά, σε πράξη που είδε ένας πεντάχρονος μαθητής. Για τα αδικήματα αυτά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, η οποία ωστόσο ανεστάλη αφού είχε εκτίσει σχεδόν 14 μήνες κράτησης.

Το 2023, ο Νόργκεϊτ συνελήφθη ξανά όταν εντοπίστηκε να αποπλανά ένα 12χρονο αγόρι, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης και χαρακτηρίστηκε από τον δικαστή ως «αληθινός θηρευτής». Τότε, στα 23 του χρόνια, φερόταν να είχε μιλήσει στο παιδί για το σεξ και τα ναρκωτικά, πριν το δελεάσει να πάει στο σπίτι που διέμενε και του προσφέρει χρήματα για στοματικό σεξ. Η υπόθεση αυτή συνοδεύτηκε και από άλλες κατηγορίες που αντιμετώπισε αργότερα, όπως η παραβίαση εντολής απαγόρευσης παραβατών, η αποτυχία αναφοράς βάσει του νόμου Child Protection (Offender Reporting and Offender Prohibition Order) και η κατοχή σύριγγας.

Τον Ιούλιο του 2020, μόλις λίγους μήνες μετά την αναστολή της ποινής του για την επίθεση εις βάρος των δύο αγοριών, αποκαλύφθηκε ότι ο Νόργκεϊτ διέμενε απέναντι από Δημοτικό σχολείο στο Μπρίσμπεϊν, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία να τον μετακινήσει άμεσα. Έκτοτε, οι κινήσεις του παρακολουθούνταν διαδικτυακά από αυτόκλητους τιμωρούς, οι οποίοι επιδίωκαν να διασφαλίσουν ότι η νέα του τοποθεσία δεν θα αποτελούσε κίνδυνο για παιδιά της περιοχής, σύμφωνα με την Daily Mail. Λίγες ημέρες αργότερα, κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε έναν πολίτη να γρονθοκοπεί τον Νόργκεϊτ στο κεφάλι, ενώ εκείνος περίμενε σε κέντρο συγκοινωνιών του Μπρίσμπεϊν.

Η αστυνομική υπηρεσία του Κουίνσλαντ διεξάγει έρευνα για τον θάνατό του, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού που οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο και την τελική κατάληξή του.