Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων αναμένεται να καθίσει, μετά από τρεις αναβολές, ο 40χρονος που κατηγορείται για τον βαρύτατο τραυματισμό σε τροχαίο του αρχιφύλακα Γεωργίου Σπετσωτάκη στο Ρέθυμνο, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, στις 15 Απριλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο είχε συμβεί στην περιοχή του Κουμπέ Ρεθύμνου, όταν ο άτυχος αστυνομικός, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου όπου θα αναλάμβανε υπηρεσία, συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη.

Οπως αναφέρει το flashnews.gr, o 47χρονος τότε αστυνομικός νοσηλεύτηκε βαρύτατα τραυματισμένος, αλλά δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να σωθεί το αριστερό πόδι του.

Ο 40χρονος σήμερα οδηγός του αυτοκινήτου κατηγορείται για:

1) Επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας κατανάλωσης οινοπνεύματος που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη άλλου (κακουργηματική πράξη),

2) Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος σωματικών βλαβών και

3) Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Σήμερα, που συμπτωματικά είναι και η παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, ο Γ. Σπετσωτάκης συγκλονίζει μιλώντας για το τροχαίο που άλλαξε όλη του τη ζωή, ενώ ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Καραπισάκης, τονίζει ότι χρειάζονται πολλά για να αλλάξει η οδηγική συμπεριφορά, εξαιτίας της οποίας συμβαίνει η συντριπτική πλειοψηφία των τροχαίων.