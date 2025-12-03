Για «προκλητικές σπατάλες» στον δήμο Αθηναίων κάνει λόγο η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται στην αγορά κάδων συλλογής απορριμμάτων για σκύλους, που συζητήθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο και στο ποσό που θα δαπανηθεί, ενώ κάνει αναφορά και σε αυξήσεις που προκύπτουν το ίδιο διάστημα, όπως στα δημοτικά πάρκινγκ και στην Τεχνόπολη.

«”Χρυσοί” κάδοι για τους σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση και στη συνέχεια τονίζει:

«Σε προκλητικές σπατάλες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ. Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε “χρυσός κάδος” και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων.

Με το ίδιο ποσό η δημοτική αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα.

Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις.

Δύο μόνο ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος. Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;».