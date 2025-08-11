Η Νότια Ευρώπη βιώνει ακραίο καύσωνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει έως και τους 44°C, ενώ επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ένα «εκρηκτικό μείγμα» κλιματικών συνθηκών που τροφοδοτεί καταστροφικές φωτιές σε όλη τη Μεσόγειο.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έθεσε περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της χώρας σε καθεστώς προειδοποίησης για καύσωνα, με 12 από τις 96 να βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο «κόκκινου» συναγερμού. Στην Ισπανία, η Aemet εξέδωσε προειδοποιήσεις «ακραίου κινδύνου» για τη Σαραγόσα και τη Χώρα των Βάσκων, ενώ σχεδόν όλη η υπόλοιπη χώρα τέθηκε σε κίτρινο και πορτοκαλί συναγερμό. Και οι δύο υπηρεσίες προβλέπουν θερμοκρασίες άνω των 40°C τις επόμενες ημέρες και καλούν τους πολίτες να είναι επαγρύπνηση, μιλώντας για «πολύ έντονο, ακόμη και εξαιρετικό» κύμα ζέστης.

Οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς, καθώς οι πυροσβέστες παλεύουν να περιορίσουν μεγάλες πυρκαγιές. Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή, με έναν νεκρό, 20 πυροσβέστες και πέντε πολίτες τραυματίες.

Στην Ιταλία, όπου την Τετάρτη η Φλωρεντία αναμένεται να φτάσει τους 40°C, οι αρχές έκλεισαν τα τουριστικά μονοπάτια στον Βεζούβιο την Κυριακή λόγω πυρκαγιάς στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Στην Ισπανία, φωτιές που ξέσπασαν στη Λεόν και τη Σαμόρα την Κυριακή ανάγκασαν περισσότερους από 1.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη Γαλικία.

Η Κριστίνα Σαντίν Νούνιο, ειδική στις δασικές πυρκαγιές στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, εξήγησε ότι η μεγάλη ένταση των φετινών πυρκαγιών «ήταν αναμενόμενη» μετά από μια βροχερή άνοιξη που ευνόησε την ανάπτυξη βλάστησης, η οποία στη συνέχεια ξεράθηκε από την ακραία ζέστη, τους ισχυρούς ανέμους και την έλλειψη βροχοπτώσεων. «Αν προσθέσουμε σε αυτό πόσο εύκολο είναι μια σπίθα να προκαλέσει φωτιά, έχουμε όλα τα συστατικά για το ‘κοκτέιλ Μολότοφ’ που βλέπουμε τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι μετεωρολόγοι της Γαλλίας προειδοποιούν ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη ενδέχεται να σημειωθούν ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 42°C στη νοτιοδυτική χώρα. Το Σαββατοκύριακο, το χωριό Τουρμπ κοντά στο Μπεζιέ κατέγραψε θερμοκρασία-ρεκόρ 41,4°C.

Στην Ισπανία, τη Δευτέρα η θερμοκρασία αναμενόταν να αυξηθεί στην κοιλάδα του Έβρου, στο νότιο και ανατολικό τμήμα της Ιβηρικής και στην ανατολική Κανταβρία, φτάνοντας στους 37-39°C στο εσωτερικό και ξεπερνώντας τους 40°C στη Χώρα των Βάσκων. Στην κοιλάδα του χαμηλού Γουαδαλκιβίρ οι μέγιστες τιμές θα μπορούσαν να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 44°C.

Ο Χεσούς Σαντιάγο Νοτάριο ντελ Πίνο, ειδικός στην επιστήμη του εδάφους στο Πανεπιστήμιο της Λα Λαγκούνα, τόνισε ότι η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει αποξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν λιγότερο ευάλωτες, όπως η κεντρική και βορειοδυτική Ισπανία.

Η Ευρώπη, που θερμαίνεται σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, πλήττεται αυτή την περίοδο από θερμό και ξηρό αέρα πάνω από την Ιβηρική και τη Γαλλία, σε συνδυασμό με έντονη θερινή ηλιοφάνεια, που ανεβάζει περαιτέρω τις θερμοκρασίες.

Πέρα από τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, οι πυρκαγιές στην Ισπανία απείλησαν και τον αρχαιολογικό χώρο Las Médulas, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γνωστό για τα αρχαία καστανόδεντρα και τα εντυπωσιακά τοπία του. «Σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα για μένα» είπε συγκινημένη η Σαντίν Νούνιο, που κατάγεται από την περιοχή. «Στην Ισπανία αντιμετωπίζουμε μια νέα πραγματικότητα πυρκαγιών. Τα τοπία μας έχουν αλλάξει πολύ τις τελευταίες δεκαετίες – υπάρχει περισσότερη καύσιμη ύλη – και η κλιματική αλλαγή δίνει όλο και περισσότερες ευκαιρίες σε αυτές τις φωτιές να εξαπλωθούν πιο μαζικά, πιο έντονα και πιο επικίνδυνα».