«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, αν και πιθανότατα πρόκειται για μια εσφαλμένη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν χαρακτηριστικά, πως η συνάντηση με τον Πούτιν έχει μεν κλειστεί, όχι όμως σε κάποιο ρωσικό έδαφος, αλλά στην Αλάσκα.

“I'm gonna see Putin. I'm going to Russia on Friday,” U.S. President Donald Trump said at a press conference Monday, in what appeared to be a misstatement.



Officials have said his upcoming meeting with Putin will be held in Alaska, not Russia. pic.twitter.com/k9xwSVjMCY — The Moscow Times (@MoscowTimes) August 11, 2025

Το βράδυ του Σαββάτου, το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσαν πως έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας για την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε ότι μετά τη συνάντηση θα καλέσει και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ η επόμενη συνάντηση θα είναι είτε με τον Ζελένσκι είτε με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι μαζί, όπως είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι σκοπεύει να μιλήσει απευθείας με τον Ουκρανό πρόεδρο, εκτιμώντας πως η συνάντηση με τον Πούτιν θα είναι «εποικοδομητική» και χαρακτηρίζοντάς την ως «μια διερευνητική συνάντηση». «Θα του πω να τερματίσει τον πόλεμο», σημείωσε.