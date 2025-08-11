«Θα δω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, αν και πιθανότατα πρόκειται για μια εσφαλμένη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ανέφεραν χαρακτηριστικά, πως η συνάντηση με τον Πούτιν έχει μεν κλειστεί, όχι όμως σε κάποιο ρωσικό έδαφος, αλλά στην Αλάσκα.
Το βράδυ του Σαββάτου, το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσαν πως έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων, στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας για την επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τόνισε ότι μετά τη συνάντηση θα καλέσει και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ η επόμενη συνάντηση θα είναι είτε με τον Ζελένσκι είτε με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι μαζί, όπως είπε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι σκοπεύει να μιλήσει απευθείας με τον Ουκρανό πρόεδρο, εκτιμώντας πως η συνάντηση με τον Πούτιν θα είναι «εποικοδομητική» και χαρακτηρίζοντάς την ως «μια διερευνητική συνάντηση». «Θα του πω να τερματίσει τον πόλεμο», σημείωσε.