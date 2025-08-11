Νέες απειλές εις βάρος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξαπέλυσε ο Ίσραελ Κατζ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ με ανάρτησή του στο Χ, υποστήριξε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι προσεκτικός «όταν βγαίνει από το καταφύγιο» που κρύβεται και «να σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό».

Αιτία της σκληρής απάντησης του Κατζ ήταν ένα γραφικό που απεικονίζει Ισραηλινούς αξιωματούχους ως πιθανούς στόχους δολοφονίας από τους Ιρανούς. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ότι το γράφημα το δημοσίευσε η Τεχεράνη.