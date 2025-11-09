Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των ανώτατων στελεχών του BBC, υποστηρίζοντας ότι παραιτούνται ή απολύθηκαν επειδή αλλοίωσαν τον λόγο του στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους δημοσιογράφους για αθέμιτη παρέμβαση στις εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τους «διεφθαρμένους» και επισημαίνει την προέλευσή τους από μια χώρα που θεωρείται κύριος σύμμαχος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ισχυρισμό του ότι πρόκειται για πλήγμα στη δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι κορυφαίοι άνθρωποι στο BBC, συμπεριλαμβανομένου του Tim Davie, του διευθυντή, παραιτούνται ή απολύονται, επειδή πιάστηκαν να “παρεμβαίνουν” στον πολύ καλό (τέλειο!) λόγο μου της 6ης Ιανουαρίου. Ευχαριστώ την The Telegraph που αποκάλυψε αυτούς τους διεφθαρμένους “δημοσιογράφους”. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας Προεδρικής Εκλογής. Επιπλέον, προέρχονται από μια ξένη χώρα, την οποία πολλοί θεωρούν τον Νο1 σύμμαχό μας. Τι τρομερό πλήγμα για τη Δημοκρατία!»