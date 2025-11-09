Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά υπογράμμισε ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, αναφέρει σήμερα το Reuters.

Το Κρεμλίνο, την Παρασκευή, απέρριψε τις εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από την αναστολή των προσπαθειών για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Όπως ανέφεραν οι Moscow Times, ο Λαβρόφ έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες και έχει παραγκωνιστεί από σημαντικές συναντήσεις και διεθνείς συνόδους, γεγονός που εντείνει τις φήμες περί ρήξης στο Κρεμλίνο.

Η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε από ένα «καταστροφικό» τηλεφώνημα που είχε ο Λαβρόφ τον Σεπτέμβριο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η συνομιλία αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδήγησε στην αναβολή προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμούσε για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

Επιπλέον, ο Λαβρόφ φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειρηνευτική διαδικασία, προκαλώντας κατηγορίες από αξιωματούχους του Κρεμλίνου ότι «υπονομεύει» τις προσπάθειες της Μόσχας. Λίγο μετά το τηλεφώνημα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί ήδη να έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα σε βάρος του, καθώς το Κρεμλίνο φαίνεται να αναζητά «αποδιοπομπαίο τράγο» μετά την αποτυχία της Ρωσίας να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ, που βρίσκεται στο τιμόνι του ρωσικού ΥΠΕΞ εδώ και 21 χρόνια, απουσίαζε «επιδεικτικά» από τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή την εβδομάδα και αφαιρέθηκε από τη ρωσική αποστολή στη Σύνοδο των G20 στη Νότια Αφρική.

Πηγή που επικαλείται το κανάλι Nezygar στο Telegram ανέφερε πως ο Λαβρόφ είναι «φανερά απογοητευμένος» και έχει «χάσει την εύνοια του Πούτιν». Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έμπειρος διπλωμάτης επιθυμεί εδώ και καιρό να αποσυρθεί, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος δεν του το επέτρεπε.

Τελευταία δημόσια εμφάνιση του Λαβρόφ καταγράφηκε πριν από έναν μήνα, σε συνάντηση του Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, στο Κρεμλίνο.