Πληθαίνουν οι φήμες για ρήγμα στις σχέσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, που ξεκίνησαν αρχικά από ρεπορτάζ ρωσικών ΜΜΕ μετά την απουσία του βετεράνου διπλωμάτη από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

«Στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι δυτικοί εξέταζαν προσεκτικά τα βίντεο από κρατικές εκδηλώσεις, όπως τις στρατιωτικές παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία, για να μάθουν περισσότερα για την ιεραρχία του Κρεμλίνου. Ποιος βρισκόταν πιο κοντά στον ηγέτη; Τι έδειχνε η γλώσσα του σώματος; Ποιοι αξιωματούχοι ήταν σε χάρη και ποιοι όχι;», αναφέρει σχετική ανάλυση του Sky News.

«Τα βίντεο που μελετούν επί του παρόντος οι σύγχρονοι αναλυτές των όσων συμβαίνουν στο Κρεμλίνο, γνωστοί και σαν Κρεμλίνολόγοι, προέρχονται από την ιστορική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την Τετάρτη, κατά την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τους ανώτερους αξιωματούχους του να αρχίσουν να συντάσσουν προτάσεις για μια πιθανή δοκιμή πυρηνικών όπλων», συνεχίζει η ανάλυση.

Ήταν μια σημαντική στιγμή, που ένας έμπιστος συνεργάτης δεν θα έχανε για κανέναν λόγο. Ωστόσο, ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, απουσίαζε και μάλιστα ήταν το μοναδικό μόνιμο μέλος του Συμβουλίου που δεν παρευρέθηκε.

«Αυτό το επεισόδιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση. Αλλά σε συνδυασμό με την επιλογή ενός πιο νεαρού αξιωματούχου για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της G20 (ρόλος που είχε αναλάβει να εκπληρώσει ο Λαβρόφ τα τελευταία χρόνια) – τότε είναι που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα, όπως το αν έχει παραγκωνιστεί ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας», γράφει το Sky News.

Τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν ήταν αρκετά πιεστικά ώστε να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να το αρνηθεί χωρίς όμως να καταφέρει να κατευνάσει τις φήμες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια.

Οι φήμες για ρήξη έχουν ενταθεί από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τον περασμένο μήνα, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ οδήγησε τον Λευκό Οίκο να θέσει τη σύνοδο σε αναμονή.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Sky News, εκείνη την περίοδο επικράτησε η αίσθηση ότι ο Λαβρόφ είτε έσφαλε είτε ξέφυγε από το προσχεδιασμένο πλάνο. Είτε από ατύχημα είτε εκ προθέσεως, η στάση του — ή η έλλειψη διπλωματικής ευελιξίας — φαίνεται πως υπονόμευσε τη σύνοδο και ανέβαλε τη βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας.

Κάτι τέτοιο θα είχε εξοργίσει τον Πούτιν, ο οποίος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για άλλα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φανεί αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν», αναφέρει χαρακτηριστικά το Sky News.

Αν όντως ο Λαβρόφ έχει περιθωριοποιηθεί, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με το Sky News. Ο 75χρονος διπλωμάτης είναι εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες το κεντρικό πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας και έχει λειτουργήσει ουσιαστικά ως το δεξί χέρι του Πούτιν για το μεγαλύτερο μέρος της ηγεμονίας του.

Γνωστός για τον επιθετικό του χαρακτήρα και τις καυστικές του παρατηρήσεις, ο Λαβρόφ είναι επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στη σύνοδο Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα, εμφανίστηκε με πουλόβερ που έφερε τα αρχικά «CCCP», τα ρωσικά γράμματα της Σοβιετικής Ένωσης, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: η Ουκρανία εξακολουθεί να ανήκει στη Μόσχα.