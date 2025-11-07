Ρεπορτάζ σε ρωσικά ΜΜΕ αναφέρει πως υπάρχει ρήγμα μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών μπορεί να έχει χάσει την εύνοια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ είπε ότι αυτοί οι υπαινιγμοί «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και ότι ο Λαβρόφ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως υπουργού Εξωτερικών.

Οι πληροφορίες για ρήγμα ανάμεσα σε Πούτιν και Λαβρόφ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τον υπουργό Εξωτερικών του, μετά από έντονη δυσαρέσκεια για τον χειρισμό του στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον και την κυβέρνηση Τραμπ.

Όπως αναφέρει η Moscow Times, ο Λαβρόφ έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες και έχει παραγκωνιστεί από σημαντικές συναντήσεις και διεθνείς συνόδους, γεγονός που εντείνει τις φήμες περί ρήξης στο Κρεμλίνο.

Η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε από ένα «καταστροφικό» τηλεφώνημα που είχε ο Λαβρόφ τον Σεπτέμβριο με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η συνομιλία αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδήγησε στην αναβολή προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν, την οποία ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμούσε για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

Επιπλέον, ο Λαβρόφ φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειρηνευτική διαδικασία, προκαλώντας κατηγορίες από αξιωματούχους του Κρεμλίνου ότι «υπονομεύει» τις προσπάθειες της Μόσχας. Λίγο μετά το τηλεφώνημα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον Πούτιν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί ήδη να έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα σε βάρος του, καθώς το Κρεμλίνο φαίνεται να αναζητά «αποδιοπομπαίο τράγο» μετά την αποτυχία της Ρωσίας να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ, που βρίσκεται στο τιμόνι του ρωσικού ΥΠΕΞ εδώ και 21 χρόνια, απουσίαζε «επιδεικτικά» από τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή την εβδομάδα και αφαιρέθηκε από τη ρωσική αποστολή στη Σύνοδο των G20 στη Νότια Αφρική.

Πηγή που επικαλείται το κανάλι Nezygar στο Telegram ανέφερε πως ο Λαβρόφ είναι «φανερά απογοητευμένος» και έχει «χάσει την εύνοια του Πούτιν». Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έμπειρος διπλωμάτης επιθυμεί εδώ και καιρό να αποσυρθεί, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος δεν του το επέτρεπε.

Τελευταία δημόσια εμφάνιση του Λαβρόφ καταγράφηκε πριν από έναν μήνα, σε συνάντηση του Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, στο Κρεμλίνο.

Κρεμλίνο: Τα διεθνή συμφέροντα της Lukoil πρέπει να γίνουν σεβαστά – Θεμιτό δικαίωμα η εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα

Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι τα διεθνή συμφέροντα του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil θα πρέπει να γίνουν σεβαστά μετά την ανακοίνωση της ελβετικής εταιρίας εμπορίας ενεργειακών προϊόντων Gunvor ότι απέσυρε την πρότασή της για αγορά των ξένων περιουσιακών στοιχείων της Lukoil.

Η κίνηση της Gunvor σημειώθηκε αφότου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την αποκάλεσε «μαριονέτα» της Ρωσίας διαμηνύοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι αντίθετη στη συμφωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την εξέλιξη αυτή, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για εμπορικό θέμα και σχετίζεται με τις παράνομες όπως τις αποκάλεσε κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Μόσχας, είπε όμως ότι είναι σημαντικό πως τα συμφέροντα της Lukoil προστατεύθηκαν.

«Πιστεύουμε ότι όλα τα θεμιτά συμφέροντα μιας μεγάλης διεθνούς εταιρίας, περιλαμβανομένης μιας ρωσικής εταιρίας, όπως η Lukoil, από άποψη διεθνούς εμπορίου και οικονομικών σχέσεων, πρέπει να είναι σεβαστά», είπε ο Πεσκόφ.

Η Lukoil υποχρεώθηκε να πουλήσει όλα τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της μετά τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ, όπως και στη Rosneft, μια άλλη μεγάλη ρωσική πετρελαϊκή εταιρία, τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο αυτού που η Ουάσινγκτον αποκαλεί προσπάθεια να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Η Lukoil δραστηριοποιείται σε ποικίλες χώρες όπως το Ιράκ, η Φινλανδία και η Ελβετία, πέρα από σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που έχει σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης περιλαμβανομένου του Καζακστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Το Κρεμλίνο μίλησε επίσης για «θεμιτό δικαίωμα» της Βόρειας Κορέας μερικές ώρες αφότου η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η Νότια Κορέα.

«Σεβόμαστε το θεμιτό δικαίωμα των φίλων μας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας [Βόρεια Κορέα] να διασφαλίσει την ασφάλειά της και να λάβει μέτρα», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.