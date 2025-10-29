Ο επικεφαλής της ολλανδικής ακροδεξιάς, Χέερτ Βίλντερς, αναγνώρισε απόψε ότι προσδοκούσε διαφορετική έκβαση των εκλογών, τις οποίες φαίνεται να κερδίζει ένα κεντρώο κόμμα, ενώ το δικό του Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των exit polls.

«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας», δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι «25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών».