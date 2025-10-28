Αναστάτωση επικρατεί στην Τουρκία μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27 Οκτωβρίου 2025), με επίκεντρο την περιοχή του Μπαλικεσίρ, προκαλώντας τραυματισμούς και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες κατέρρευσαν.

Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Προύσσα, αλλά και αρκετά νησιά του Αιγαίου, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Τουρκίας, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν κυρίως από πτώσεις, την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν σπίτια και καταστήματα. Πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι μετασεισμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές στήθηκαν προσωρινές δομές φιλοξενίας για όσους δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Δύο μετασεισμοί, έντασης 4,2 Ρίχτερ, καταγράφηκαν αργότερα, στις 22:50 και 23:04, επιτείνοντας την ανησυχία του πληθυσμού.

Η AFAD, η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν την είσοδο σε επικίνδυνα κτίρια και να παραμείνουν σε επαγρύπνηση:

«Μην μένετε κοντά σε επικίνδυνα κτίρια. Διατηρήστε την επικοινωνία σας μέσω υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS) και λογισμικού ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου. Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις των επίσημων αρχών».

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα συμπαράστασης μέσω των κοινωνικών δικτύων, αναφέροντας:

«Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ειδικά η AFAD, διεξάγουν σχολαστικά έρευνες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Είθε ο Θεός να φυλάει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές».

Σε σχετική ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ γνωστοποίησε μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες, σημειώνοντας: «Λόγω του σεισμού, όλα τα σχολεία που λειτουργούν σε όλη την επαρχία θα κλείσουν για μία ημέρα στις 28 Οκτωβρίου. Οι έγκυες και οι ΑμΕΑ προσωπικό που εργάζονται σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς θα τεθούν σε διοικητική άδεια. Εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από όλες τις καταστροφές».