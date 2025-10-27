Ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις του Τούρκου καθηγητή Γεωφυσικής, Δρ. Όβγκουν Αχμέτ Ερκάν, μετά τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη βορειοδυτική Τουρκία, με επίκεντρο το Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ.

Στις προβλέψεις του περιλαμβάνονται επίσης αναφορές για τη Μυτιλήνη και την Κω.

Ο καθηγητής τόνισε σε ανάρτηση του στα social media: «Ξύπνησα από τον ύπνο μου. Ο σεισμός, που διήρκεσε 3-4 δευτερόλεπτα, πρέπει να ήταν περίπου 6,2 Ρίχτερ. Σήμερα στις 16:30 είχα αναφέρει στο Σόζκιου TV ότι αναμενόταν σεισμός μεταξύ Μπαλικεσίρ και Σιντίργκι. Παρεμπιπτόντως, ενώ μιλούσα στα κανάλια Χαλκ TV και Σόζκιου TV, έλαβα πολλά μηνύματα στο WhatsApp. Ας απαντήσω εν συντομία σε αυτά: Ο σεισμός στο Σιντίργκι δεν θα προκαλέσει σεισμούς στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη ή το Ντενιζλί. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Δεν αναμένω σεισμό στην Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Δεν υπάρχει ένταση εκεί.

Οι περιοχές που θεωρώ ότι είναι τεταμένες αυτή τη στιγμή είναι ο κόλπος Μυτιλήνης–Δικελί–Φότσα–Σμύρνης, η περιοχή μεταξύ Γκεντίζ και Κιούταχια, Σαριγκόλ–Μπουλντάν–Σαράγιεϊ στο Ντενιζλί και η περιοχή μεταξύ Κιοϊτζεγίζ, Ούλα, Ορέν, Μπόντρουμ και Κω, οι οποίες φαίνονται ευαίσθητες. Ωστόσο, η πρόβλεψη ενός σεισμού σημαίνει τον προσδιορισμό της θέσης, του μεγέθους και του χρόνου του. Είναι σωστό να πω ότι αναμένω σεισμούς σε αυτές τις περιοχές μόνο με επιστημονικά στοιχεία. Ενώ δηλώνω ότι αυτές οι περιοχές είναι τεταμένες για σεισμό, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορεί να συμβεί ένας πιθανός σεισμός. Για τις επόμενες ημέρες, οι περιοχές Μπαλικεσίρ, Σιντίργκι και Σιμάβ είναι μεταξύ των ευαίσθητων σε σεισμούς περιοχών και συνιστώ ανεπιφύλακτα στους πολίτες εκεί, εάν δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια των κτιρίων τους, να αποφεύγουν να μπαίνουν στα σπίτια τους το βράδυ».

Σε άλλο σημείο, ο καθηγητής αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, τουλάχιστον 3-4 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

«Ο σεισμός αυτός πιθανότατα συνέβη στη διασταύρωση της σεισμικής γραμμής που σχετίζεται με το Σιντίργκι και οι μετασεισμοί αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες. Δεν είναι επιστημονικά δυνατό να πούμε αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερος σεισμός. Ο σεισμός που συνέβη στο Σιντίργκι δεν θα προκαλέσει τίποτα στο Γκαζιαντέπ, Αντιγιαμάν, Καχραμανμαράς, Χατάι, Αντάνα, Ελαζιγ ή Μαλάτεια, όπου συνέβη ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου», τόνισε.

Αναφερόμενος στη Σμύρνη, ο καθηγητής εξήγησε: «Το σημείο όπου αναμένουμε καταστροφικό σεισμό στη Σμύρνη είναι το ρήγμα της Σμύρνης, το οποίο περνά κατά μήκος της βόρειας ακτής της λεκάνης της Σμύρνης. Εάν συμβεί σεισμός εδώ, θα προκαλέσει καταστροφή στην πεδιάδα Μπορνόβα, ενώ σημαντικές επιπτώσεις θα παρατηρηθούν επίσης στις περιοχές Μπαϊρακλί, Καρσιγιάκα, Αλαϊμπέι και Τσιγλί. Επομένως, σε αυτές τις περιοχές, είναι επείγον να αποκτηθεί πιστοποιητικό δομικής ασφάλειας που εκδίδεται από γεωφυσικούς και πολιτικούς μηχανικούς και να καταχωρηθεί στο τίτλο ιδιοκτησίας. Εάν ληφθεί αυτό το μέτρο, μπορούμε να αποτρέψουμε αρνητικές συνέπειες για τη Σμύρνη και, κατά συνέπεια, για την Τουρκία».