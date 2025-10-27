Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Τουρκία και ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και φέρεται να έγινε αισθητός μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την μέτρηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ χτυπάει την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες το χτύπημα του εγκέλαδου έγινε αισθητό μέχρι την Σμύρνη και τη Προύσα.

Υπενθυμίζεται ότι τα δεδομένα για τον σεισμό, που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

