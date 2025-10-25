Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή, σήμερα το βράδι στις 9 και 49 λεπτά τοπική ώρα, σε όλη την περιφέρεια της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη.

Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή Μοντεφρεντάνε, κοντά στην πόλη Αβελίνο και εστιακό βάθος δεκατεσσάρων χιλιομέτρων.

4.4 gradi da altre fonti.

Molto forte si è avvertito a Napoli nord, centro… #terremoto pic.twitter.com/Bev66onrrU — Nunzia 🐢🐘🍀 – #ArasAlkan #Çarpıntı (@Nunziatrn) October 25, 2025

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην συγκεκριμένη περιοχή -η οποία ονομάζεται Ιρπίνια- βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμική ακολουθία, με δονήσεις οι οποίες, πριν από την αποψινή, είχαν αγγίξει τους 3,6 βαθμούς.

Μεγάλος αριθμός κατοίκων βγήκε από σπίτια του και βρίσκεται σε δρόμους και πλατείες. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν θύματα και ούτε σοβαρές ζημιές.

Terremoto muy sentido en Avellino al norte de Nápoles

Italia. ☝🏽⚠️ https://t.co/VL4pGl0RSU — Diego Acosta (@diegoacosta_soy) October 25, 2025

Στις 23 Νοεμβρίου του 1980, σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών, πάντα στην περιοχή Ιρπίνια της Καμπανίας, είχε προκαλέσει 2.914 νεκρούς, 8.848 τραυματίες και πάνω από 280.000 άστεγους.