Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασε χθες Τετάρτη τα «πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA» κατά τη διάρκεια ομιλίας του, με φόντο την παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, τα οποία επισήμως χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (…) Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (…) Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο, μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ενώ η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει δώσει εντολή στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.