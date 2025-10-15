Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την Τετάρτη τις πληροφορίες ότι εξουσιοδότησε την CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο καθεστώς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ρεπόρτερ τον ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο γιατί εξουσιοδότησε την CIA να μπορεί να πλήξει στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, και ο Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει την εξουσιοδότηση, προσθέτοντας ότι επιθυμεί να επεκτείνει τις επιθέσεις και «κατά ξηράν».

«Το έκανα για δύο λόγους, πρώτον επειδή έχουν αδειάσει τις φυλακές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πέρασαν τα σύνορα», είπε ο Τραμπ.

«Πολλά ναρκωτικά εισέρχονται από τη Βενεζουέλα, και πολλά έρχονται από τη θάλασσα, αλλά θα τα σταματήσουμε και από ξηράς».

Τα σχόλια του Τραμπ ακολουθούν ρεπορτάζ των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος εξουσιοδότησε την CIA να επεκτείνει τις μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πιθανότητα δράσης εναντίον του Μαδούρο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η CIA έχει την εξουσία να εξουδετερώσει τον Μαδούρο, αλλά υπαινίχθηκε ότι η κίνηση αποσκοπεί στην αύξηση της πίεσης προς το Καράκας.

«Νομίζω ότι η Βενεζουέλα νιώθει πίεση. … Δεν θα αφήσουμε τη χώρα μας να καταστραφεί επειδή άλλοι θέλουν να ρίξουν, όπως λέτε, τα χειρότερά τους … δεν θα τους δεχτούμε», είπε ο Τραμπ.

«Είναι ένα από αυτά τα ζητήματα, μπορώ να σας πω, έχουμε φροντίσει τη θάλασσα. Δεν υπάρχει κανείς — και παρακολουθούμε, και αν δούμε κάτι, θα το σταματήσουμε».

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει πρόσφατα την στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέντε επιθέσεις εναντίον σε ταχύπλοα που διακινούσαν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 27 ανθρώπων.

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα κοινοποιήσει στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών που έχουν χαρακτηριστεί ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι Δημοκρατικοί απέτυχαν να περάσουν ψήφισμα για τις εξουσίες πολέμου που θα εμπόδιζε τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κορυφαίοι συνεργάτες του Τραμπ πιέζουν για δράση των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που υπηρετεί και ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αύξησε την αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη ή καταδίκη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Μάρτιο του 2020, ο Μαδούρο κατηγορήθηκε στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, καθώς και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.