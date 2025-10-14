Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο πλήγμα εναντίον σκάφους ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σκοτώνοντας έξι άτομα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το σκάφος ανήκε σε «ναρκοτρομοκράτες» και ότι «μετέφερε ναρκωτικά».

Πρόκειται για την πέμπτη επίθεση αυτού του είδους από την κυβέρνηση Τραμπ εναντίον πλοίου που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα από τον Σεπτέμβριο. Συνολικά έχουν αναφερθεί 27 νεκροί, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα αποδείξεις ή λεπτομέρειες για την ταυτότητα των σκαφών ή των επιβαινόντων.

Ορισμένοι νομικοί κατηγορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ γειτονικές χώρες, όπως η Κολομβία και η Βενεζουέλα, έχουν καταδικάσει τα πλήγματα.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι «οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν πως το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά, συνδεόταν με παράνομα ναρκοτρομοκρατικά δίκτυα και κινούνταν κατά μήκος γνωστής διαδρομής λαθρεμπορίου».

Ανέβασε, επίσης, βίντεο εναέριας παρακολούθησης που δείχνει ένα μικρό σκάφος στη θάλασσα να πλήττεται από πύραυλο και να εκρήγνυται.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε την εθνικότητα των επιβαινόντων ούτε σε ποιο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών πιστεύεται ότι ανήκαν, ενώ πρόσθεσε ότι κανένα μέλος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε.

Το πλήγμα σημειώθηκε λίγο μετά τη διαρροή υπομνήματος προς το Κογκρέσο, το οποίο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση «μη διεθνούς ένοπλης σύγκρουσης» με τα καρτέλ ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τα πλήγματα εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά ως ενέργειες αυτοάμυνας, αν και πολλοί νομικοί αμφισβητούν τη νομιμότητά τους.