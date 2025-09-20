Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ακόμη μια επίθεση εναντίον ενός πλοίου που, όπως ισχυρίστηκε, «μεταφέρει παράνομα ναρκωτικά», σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις άνδρες που επέβαιναν στο σκάφος.



Η ανακοίνωση, που έγινε αργά την Παρασκευή, σηματοδοτεί την τρίτη φορά που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι πραγματοποίησαν θανατηφόρα επίθεση εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μεταφέρει ναρκωτικά αυτό το μήνα.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η «θανατηφόρα επίθεση» πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαταγής του στην «περιοχή ευθύνης» της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου – μια περιοχή που περιλαμβάνει 31 χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.



«Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διακινούσε παράνομα ναρκωτικά και διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό να δηλητηριάσει Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ.



«Η επίθεση σκότωσε 3 άνδρες ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα. Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση».



Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει δύο φορές αυτό το μήνα επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά και προέρχονται από τη Βενεζουέλα.