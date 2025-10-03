Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε ένα νέο πλήγμα κατά φερόμενου πλοίου διακινητών ναρκωτικών στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τη διακοπή των θαλάσσιων οδών.

Πρόκειται για την τέταρτη τέτοιου είδους επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση έγινε στα διεθνή ύδατα. «Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν σκοτώθηκαν από το πλήγμα (…) το οποίο έγινε στα διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, ενώ το πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ, για να δηλητηριάσουν τον λαό μας» έγραψε.

«Αυτά τα πλήγματα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στον αμερικανικό λαό», πρόσθεσε.