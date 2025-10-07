Ο διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ανέφερε πως το παλαιστινιακό κίνημα ζητά «εγγυήσεις» από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και από τους μεσολαβητές, ώστε ο πόλεμος στη Γάζα να λάβει οριστικό τέλος.

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», δήλωσε στο αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

«Είμαστε έτοιμοι (να εργαστούμε) για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια «ανταλλαγή» ομήρων και κρατουμένων, πρόσθεσε.