Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών πολέμου στη Γάζα, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχει προκληθεί επίσης σημαντική καταστροφή στις υποδομές της περιοχής.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΗΕ, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, το 78% όλων των κτιρίων στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές τα τελευταία δύο χρόνια.

Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι έχουν επηρεαστεί το 88% των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών και το 77% των δρόμων.

Δορυφορικές εικόνες, που αναδημοσίευσε το πρακτορείο Reuters από το Planet Labs, δείχνουν τον βαθμό στον οποίο έχουν αλλάξει διάφορες περιοχές της Γάζας, μεταξύ των οποίων η Ράφα και η Πόλη της Γάζας.

Δείτε τις φωτογραφίες που δείχνουν την καταστροφή στη Γάζα

Η Ράφα πριν και μετά τα δύο χρόνια πολέμου:

Οι ζημιές από τον πόλεμο στο λιμάνι της Γάζας:

Δορυφορικές εικόνες από την πόλη της Γάζας: