Ισραηλινά άρματα μάχης, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη βομβάρδισαν εκτενώς περιοχές της Γάζας την Τρίτη, την ημέρα της 2ης επετείου της επίθεσης της Χαμάς.

Παρά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή της Χαμάς και του Ισραήλ, κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα όπως η πιθανή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς — δύο θέματα που μέχρι στιγμής φαίνεται να βρίσκονται πολύ μακριά από οποιαδήποτε συναίνεση.

Κάτοικοι στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας, καθώς και στην πόλη της Γάζας στο βορρά, ανέφεραν σφοδρούς βομβαρδισμούς από ισραηλινά άρματα μάχης και πολεμικά αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι επιθέσεις προήλθαν από ξηρά, αέρα και θάλασσα, πλήττοντας πολλαπλές περιοχές του θύλακα.

Στο μεταξύ, μαχητές από τη Γάζα εκτόξευσαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας την ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικής επιδρομής στο κιμπούτς Νετίβ Χασάρα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι συγκρούσεις με ενόπλους συνεχίζονται εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

Με αφορμή τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς —κατά την οποία 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα— μια συμμαχία παλαιστινιακών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, της Ισλαμικής Τζιχάντ και άλλων μικρότερων ομάδων, εξέδωσε κοινή δήλωση. Σε αυτήν αναφέρεται, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ότι «η ένοπλη αντίσταση με κάθε μέσο παραμένει η μόνη οδός απέναντι στον σιωνιστικό εχθρό» και ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού. Αυτό το νόμιμο όπλο θα μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά, μέχρι την απελευθέρωση της γης και των ιερών τόπων μας».

Στο Ισραήλ, πολίτες συγκεντρώθηκαν σε σημεία που είχαν πληγεί σκληρά την ημέρα της επίθεσης — ανάμεσά τους και η λεγόμενη «Πλατεία Ομήρων» στο Τελ Αβίβ — για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και να απαιτήσουν την επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων.