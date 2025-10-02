Ο απολογισμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που συγκλόνισε την Τρίτη το νησί Σεμπού στις Φιλιππίνες ανέρχεται πλέον σε 72 νεκρούς, ενώ σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχουν καταγραφεί και 294 τραυματίες.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν, γέφυρες καταστράφηκαν και προκλήθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Η σεισμική δόνηση της Τρίτης ήταν η πιο φονική στην Ινδονησία από το 2013, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ και στοίχισε τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.