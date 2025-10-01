Σοκ επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του φονικού σεισμού των 6,9 Ρίχτερ που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες ζωές.

«Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έφτασε τους 69», δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τη δική τους «μάχη» αναζητώντας ανθρώπους στα συντρίμμια.