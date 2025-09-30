Ανοιχτή συνεδρίαση για «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος» πραγματοποίησε τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται για άλλη μια φορά στην επιδεινούμενη κρίση στη Γάζα, στη δραστηριότητα εποικισμών από το Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη και στις δυσχερείς προοπτικές για λύση δύο κρατών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η 35η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 2334 (2016), το οποίο ζητεί «τον τερματισμό των εποικισμών από το Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και την αποφυγή βίας και μονομερών ενεργειών από τα δύο μέρη».

Την έκθεση παρουσίασε ο Αναπ. Ειδικός Συντονιστής για την Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή Ραμίζ Αλακμπάροφ. Ο κ. Αλακμπαρόφ ανέφερε ότι «η εποικιστική δραστηριότητα έχει επιταχυνθεί» και ότι οι ισραηλινές αρχές προώθησαν ή ενέκριναν περίπου 20.810 νέες οικιστικές μονάδες στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ στις 20 Αυγούστου εγκρίθηκε σχέδιο για πάνω από 3.400 κατοικίες στην περιοχή Ε1.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αυξήθηκαν οι κατεδαφίσεις και κατασχέσεις παλαιστινιακών δομών, 455 συνολικά, εκ των οποίων 30 χρηματοδοτούνταν από δωρητές, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 420 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 175 παιδιών.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ανέφερε, εντάθηκαν, με αποτέλεσμα να πλήττονται “σχολεία, νοσοκομεία, οικιστικά κτίρια και καταυλισμοί εκτοπισμένων”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 7.579 νεκροί Παλαιστίνιοι και 37.201 τραυματίες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ «1.911 σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να συλλέξουν βοήθεια».

Παράλληλα, ο ΟΗΕ κατέγραψε επίσημα λιμό. «Στις 22 Αυγούστου επιβεβαιώθηκε λιμός στη πόλη της Γάζας και είναι η πρώτη φορά που λιμός αναγνωρίζεται στη Μέση Ανατολή” ανέφερε και πρόσθεσε ότι “περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση πείνας, με 440 θανάτους σχετιζόμενους με υποσιτισμό, μεταξύ τους 147 παιδιά».

Στη Δυτική Όχθη, ο κ. Αλακμπαρόφ ανέφερε ότι 46 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και σχεδόν 900 τραυματίστηκαν από επιχειρήσεις ισραηλινών δυνάμεων, επιθέσεις εποίκων και συγκρούσεις. Αναφέρθηκαν επίσης 7 Ισραηλινοί νεκροί από παλαιστινιακές επιθέσεις.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι παρατηρήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες:

Οι εποικισμοί είναι «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και το σχέδιο Ε1 συνιστά «καταστροφική εξέλιξη».

«Η κατάσταση στη Γάζα είναι ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτη. Η συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί και πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Κάλεσε σε «άμεση και μόνιμη κατάπαυση πυρός, την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλη τη Γάζα».

Καταδίκασε «την εντεινόμενη βία από τους εποίκους» και τόνισε ότι το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, έχει υποχρέωση να προστατεύει τους Παλαιστινίους.

Υπενθύμισε ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «μια ανθρωπογενής καταστροφή» και ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει την παροχή βοήθειας «όπου κι αν βρίσκονται οι άμαχοι».

Κλείνοντας, συνεχάρη τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία για τη διοργάνωση της Διάσκεψης της Νέας Υόρκης, που κατέληξε στη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να κινητοποιηθεί» για την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών.

Iσραήλ: Το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος

O Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντάνον κατά την τοποθέτησή του αποκάλυψε στα μέλη του Συμβουλίου νέα στοιχεία για μαζική παραγωγή ρουκετών στην Ιουδαία και τη Σαμάρια, κοντά στις ισραηλινές πόλεις Ιερουσαλήμ και Νετάνια.

Η τρομοκρατική απειλή στην Ιουδαία και τη Σαμαρία είναι πραγματική και άμεση. «Ανακαλύψαμε κρυφά εργαστήρια θανάτου, ακριβώς δίπλα μας. Αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των Ισραηλινών», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «οι στόχοι μας δεν είναι περίπλοκοι. Είναι να φέρουμε τους ομήρους πίσω στην πατρίδα και να εξαλείψουμε τη Χαμάς».

Ο κ. Ντάνον κάλεσε επίσης τα μέλη του Συμβουλίου να αναγνωρίσουν τα γεγονότα. «Όσοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Χαμάς στην Ιουδαία και τη Σαμάρια θα πρέπει να το ελέγξουν ξανά. Το Ισραήλ ενεργεί κατά των τρομοκρατικών υποδομών, κατά της ιρανικής χρηματοδότησης, κατά της υποκίνησης και της πολιτικής “πληρωμή για δολοφονία”».

Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής: «Η ισραηλινή ηγεσία προχωρά στο δεύτερο στάδιο της γενοκτονίας»

Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, κατήγγειλε ότι «η ισραηλινή ηγεσία προχωρά στο δεύτερο στάδιο της γενοκτονίας στη Δυτική Όχθη, της εξάλειψης του παλαιστινιακού λαού, του έθνους, και το δηλώνουν πολύ καθαρά υπό το σύνθημα ΟΧΙ στη λύση των δύο κρατών».

Ο κ. Μανσούρ υπογράμμισε ότι «κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ολόκληρος ο κόσμος συσπειρώθηκε γύρω από την Παλαιστίνη», αναφερόμενος σε κράτη που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος, σε χώρες που έλαβαν μέτρα “για τον τερματισμό του πολέμου και της κατοχής, καθώς και σε όσες δεσμεύτηκαν να προσφέρουν πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη”.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη που συνδιοργάνωσαν Σαουδική Αραβία και Γαλλία, από την οποία προέκυψε η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης και η δημιουργία της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών.

«Η Παλαιστίνη είναι προσηλωμένη στην ειρήνη. Εμείς είμαστε αυτοί που την έχουμε περισσότερο ανάγκη εν μέσω αυτών των αδιανόητων φρικαλεοτήτων. Και η ειρήνη πρέπει να είναι ένας κοινός στόχος για να γίνει κοινή πραγματικότητα. Μεταφράζουμε αυτή τη δέσμευση για ειρήνη στις πράξεις μας κάθε μέρα», τόνισε.

Ελλάδα: Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Α. Μπαλτά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σαφή στάση της Παλαιστινιακής Αρχής, με τον Πρόεδρό της, Μαχμούντ Αμπάς να «καταδικάζει την τρομοκρατία της Χαμάς» και να δεσμεύεται ότι «η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας την επόμενη μέρα». Σε αυτό το πλαίσιο, τονίστηκε ότι ο «Οδικός Χάρτης που χάραξε η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης πρέπει να εξεταστεί και να εφαρμοστεί διεξοδικά».

Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι οι προκλήσεις παραμένουν σοβαρές. «Η πρόσφατη επέκταση των οικισμών και η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των χριστιανικών κοινοτήτων, προκαλούν εξίσου σοβαρή ανησυχία και υπονομεύουν περαιτέρω τις προοπτικές ειρήνης«, ανέφερε η κ. Μπαλτά, ζητώντας να σταματήσουν άμεσα, ενώ χαρακτήρισε τα σχέδια για νέους οικισμούς στην περιοχή Ε1 ως «ιδιαιτέρως ανησυχητικά».

Σχετικά με τη Γάζα, περιέγραψε τη «βαθιά ανησυχητική και μη βιώσιμη» ανθρωπιστική κατάσταση, ειδικά για τα παιδιά, και τόνισε την «επείγουσα ανάγκη για ασφαλή, απρόσκοπτη και διαρκή πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα».

Σημείωσε την πρωτοβουλία της Ιορδανίας μέσω εναέριου διαδρόμου και την κυπριακή πρωτοβουλία Amalthea, τονίζοντας ότι «πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω».

Σε ό,τι αφορά τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, υπογράμμισε ότι «δεν τους ξεχνάμε. Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς καθυστέρηση».

Χαιρέτισε, παράλληλα, τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την κατάπαυση των εχθροπραξιών, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ηγετική στάση που επέδειξε «ο Πρόεδρος των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα».

Η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και παραδοσιακός εταίρος τόσο του Ισραήλ όσο και των Παλαιστινίων, δήλωσε έτοιμη «να συμβάλει ενεργά στο συλλογικό έργο που έχουμε μπροστά μας».

Υπογράμμισε ότι «μια νέα αυγή για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους μπορεί να διαφανεί στον ορίζοντα, εφόσον υπάρξει το θάρρος να την αδράξουμε». Η λύση των δύο κρατών παραμένει «ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός” και “τώρα είναι η στιγμή να υλοποιηθεί».

ΗΠΑ: Εμμονική ενασχόληση του Συμβουλίου Ασφαλείας με το Ισραήλ

Ο Αμερικανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Μάικλ Γουόλτς επέκρινε την «εμμονική ενασχόληση» του Συμβουλίου Ασφαλείας με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση σε λιγότερο από μία εβδομάδα και ότι «έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 80 συνεδριάσεις για το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου». Όπως είπε, «αυτός ο συνεχής ρυθμός συναντήσεων αποσπά από το πραγματικό έργο», που αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια.

Εστιάζοντας στο Ψήφισμα 2334, το χαρακτήρισε «θεμελιωδώς εσφαλμένο» καθώς «απονομιμοποιεί αδίκως το Ισραήλ, αρνούμενο την πραγματικότητα ότι η Ιερουσαλήμ είναι η νόμιμη πρωτεύουσά του». Επισήμανε ότι οι επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις για το 2334 είναι τυπικές και «δεν κάνουν τίποτα για να τερματίσουν τη σύγκρουση ή να φέρουν το τέλος του πολέμου».

Ο κ. Γουόλτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται αδιάκοπα για την απελευθέρωση των 48 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, τονίζοντας ότι «όλοι επιθυμούμε ειρήνη, αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε ένα μήνυμα προς τη Χαμάς: απελευθερώστε τους ομήρους τώρα και τερματίστε αυτόν τον πόλεμο». Κατηγόρησε τη Χαμάς ότι έχει την «απόλυτη ευθύνη» για τον πόλεμο, υπενθυμίζοντας τη «σφαγή αθώων» στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, εξέφρασε απογοήτευση για χώρες που προχώρησαν σε μονομερή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις «η Χαμάς τις θεωρεί νίκη και ανταμοιβή για τις φρικαλεότητές της». Αντίθετα, υποστήριξε ότι «το Συμβούλιο και όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να πιέζουν τη Χαμάς να τερματίσει την αιματοχυσία, να αφοπλιστεί και να δώσει στον λαό της Γάζας μια ευκαιρία για ειρηνική ζωή».

Αναφέρθηκε επίσης στην αμερικανική ανθρωπιστική συνδρομή, μέσω του Gaza Humanitarian Foundation (GHF), που “διανέμει 175 εκατομμύρια γεύματα στους αμάχους της Γάζας χωρίς να ενισχύει τους τρομοκράτες”. Παράλληλα κάλεσε την Παλαιστινιακή Αρχή να «σταθεί στο ύψος των δεσμεύσεων του Όσλο, να καταδικάζει σταθερά και χωρίς αμφισημίες την τρομοκρατία της Χαμάς, και να τερματίσει το πρόγραμμα χρηματικών πληρωμών σε τρομοκράτες και τις οικογένειές τους».