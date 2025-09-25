«Ένα drone που χειριζόταν αλλοδαπός κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο κατασχέθηκε εχθές», όπως ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

«Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, πετούσε το drone του σε μια απαγορευμένη ζώνη χωρίς αυτό όμως να επηρεάζει την εναέρια κυκλοφορία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίζα Μάρι Λόκε, επικεφαλής του τμήματος διώξεων της περιφερειακής αστυνομίας.

«Ο άνδρας δεν συνελήφθη, αλλά προσήχθη από την αστυνομία», σημείωσε η Λόκε, μη θέλοντας να διευκρινίσει ποια είναι ακριβώς η υπηκοότητά του.

«Χθες, γύρω στις 21:00 (σ.σ. 22:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ένα drone είχε διεισδύσει στη ζώνη απαγόρευσης υπέρπτησης του αεροδρομίου του Όσλο», εξήγησε η Λόκε.

«Όταν αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, βρήκαν έναν άνδρα περίπου 50 ετών που χειριζόταν το drone», είπε, προσθέτοντας πως η αστυνομία το κατάσχεσε, σύμφωνα με το barrons.com.

Αυτό το επεισόδιο σημειώθηκε έπειτα από την εμφάνιση drones που επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία σε δανικά αεροδρόμια, κυρίως στην Κοπεγχάγη, καθώς και στο αεροδρόμιο του Όσλο, αυτή την εβδομάδα.

«Προς το παρόν δεν βλέπουμε διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβάντων», είπε η Λόκε.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η αεροπορική κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Όσλο ανεστάλη για περίπου τρεις ώρες έπειτα από ειδοποίηση για ενδεχόμενη παρουσία ενός drone.