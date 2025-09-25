Η Δανία λέει ότι «επαγγελματίας δράστης» βρίσκεται πίσω από τις εισβολές drones πάνω από τα αεροδρόμιά της, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις για ρωσική εμπλοκή, έπειτα από τα περιστατικά, για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, στον εναέριο χώρο της.

Το αεροδρόμιο του Όλμποργκ αναγκάστηκε να κλείσει για αρκετές ώρες το βράδυ της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκαν πράσινα φώτα στον ουρανό, ενώ και το αεροδρόμιο του Μπιλούντ έκλεισε προσωρινά. Τρία μικρότερα αεροδρόμια ανέφεραν επίσης δραστηριότητα drones.

Τη Δευτέρα, το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είχε κλείσει προσωρινά για τον ίδιο λόγο.

Ο υπουργός Άμυνας, Τρουλς Λουντ Πόουλσεν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η «υβριδική επίθεση» αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής επιχείρησης», αλλά ξεκαθάρισε ότι οι συσκευές εκτοξεύτηκαν τοπικά. Μια υβριδική επίθεση συνδυάζει στρατιωτικές και μη στρατιωτικές τακτικές, με στόχο να επηρεάσει τις υποδομές ή τους θεσμούς μιας χώρας.

Τα drones αποτελούν κίνδυνο σύγκρουσης με αεροσκάφη, ιδιαίτερα κατά την απογείωση ή προσγείωση, αλλά η διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και εκτροπές πτήσεων. Τουλάχιστον τρεις πτήσεις εκτράπηκαν από το Όλμποργκ κατά το περιστατικό.

Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν βρίσκονται στη Χερσόνησο της Γιουτλάνδης, το τμήμα της Δανίας που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα.

Τα πρώτα drones εντοπίστηκαν στον ουρανό του Όλμποργκ γύρω στις 21:44 (τοπική ώρα), ενώ λίγα λεπτά αργότερα η αστυνομία έλαβε αναφορές για δραστηριότητα σε μικρότερα αεροδρόμια στο Έσμπιεργκ, το Σοντερμποργκ και το Σκρίντστρουπ.

Η πιθανή παρουσία drones πάνω από το Μπιλούντ προκάλεσε το κλείσιμό του για περίπου μία ώρα, νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Ο εναέριος χώρος άνοιξε ξανά λίγο πριν τις 03:00.

Ο Πόουλσεν τόνισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για ρωσική εμπλοκή, με την αστυνομία να ερευνά ποιος εκτόξευσε τα drones.

Η Ρωσία έχει κατηγορηθεί για υβριδικές επιθέσεις στο παρελθόν, και η Ευρώπη βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση μετά από καταγγελίες κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο τους.

Η Εσθονία και η Πολωνία ζήτησαν πρόσφατα διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, μετά την είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στην Πολωνία και ρωσικών MiG-31 στην Εσθονία, ενώ η Ρουμανία δήλωσε ότι ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της.

Η Μόσχα διέψευσε τις παραβιάσεις στην Εσθονία και είπε ότι η είσοδος στην Πολωνία δεν ήταν εσκεμμένη, ενώ δεν σχολίασε το περιστατικό στη Ρουμανία.

Ύποπτες πτήσεις drones έχουν αναφερθεί και σε Γερμανία και Σουηδία, με υποψίες –χωρίς αποδείξεις– ότι αποτελούν μέρος της έμμεσης επιθετικότητας της Ρωσίας κατά κρατών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, είχε πει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ρωσική εμπλοκή στο περιστατικό με το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, χαρακτηρίζοντάς το «τη σοβαρότερη επίθεση στις δανικές υποδομές μέχρι σήμερα». Τότε είχε κλείσει προσωρινά και το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αποκάλεσε τις κατηγορίες «αβάσιμες».

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Δανίας, καθώς το Όλμποργκ χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση, ενώ το Σκρίντστρουπ φιλοξενεί επίσης αεροπορική βάση.

Τα drones δεν καταρρίφθηκαν, παρότι οι δανικές Αρχές υποστήριξαν ότι είχαν αυτή τη δυνατότητα, επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. «Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα τα καταρρίψουμε», είπε ο επικεφαλής επιθεωρητής Γέσπερ Μπόιγκορντ Μάντσεν.

Η αστυνομία σημείωσε ότι δεν πιστεύει πως υπήρχε κίνδυνος για τον κόσμο στο αεροδρόμιο ή τους γύρω κατοίκους, αλλά κάλεσε το κοινό να μείνει μακριά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Πέτερ Χούμελγκορντ, τόνισε ότι οι υβριδικές απειλές «ήρθαν για να μείνουν».

Ο Πόουλσεν πρόσθεσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας απέναντι στα drones.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε καλέσει στη δημιουργία ενός «τείχους drones» για την αντιμετώπιση τέτοιων εισβολών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε φτάσει στο σημείο να πει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο τους, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να τονίζει: «Είμαστε μια αμυντική συμμαχία, ναι, αλλά δεν είμαστε αφελείς, βλέπουμε τι συμβαίνει».