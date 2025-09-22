Η Πολωνία είναι έτοιμη να καταρρίψει οποιοδήποτε ιπτάμενο αντικείμενο «παραβιάσει την επικράτειά της και πετάξει πάνω από τη χώρα», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι σε περιπτώσεις όπου οι παραβιάσεις δεν είναι ξεκάθαρες, η στάση της Πολωνίας θα είναι πιο προσεκτική.

«Θα πάρουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα όταν παραβιάζουν την επικράτειά μας και πετούν πάνω από την Πολωνία – σε αυτό δεν υπάρχει απολύτως καμία συζήτηση», είπε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις που δεν είναι απολύτως σαφείς, όπως η πρόσφατη πτήση ρωσικών μαχητικών πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic – χωρίς όμως παραβίαση, αφού δεν πρόκειται για χωρικά μας ύδατα – τότε πρέπει πραγματικά να σκεφτείς διπλά πριν αποφασίσεις ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια ιδιαίτερα οξεία φάση σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να είναι βέβαιος πως η χώρα του δεν θα μείνει μόνη της, σε περίπτωση που ξεσπάσει κλιμάκωση.

«Χρειάζομαι απόλυτη βεβαιότητα… ότι όλοι οι σύμμαχοι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως εμείς», είπε.