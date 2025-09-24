Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία ανέστειλε τις πτήσεις λόγω παρουσίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ αναστάλθηκαν μετά το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε το γεγονός στο πρακτορείο Reuters, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για τον αριθμό των drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο.

Συνολικά τέσσερις πτήσεις επηρεάστηκαν και εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ανάμεσά τους δύο πτήσεις της SAS, μία της Norwegian και μία της KLM.

Η αστυνομία της Γιουτλάνδης ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X: «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ και ο εναέριος χώρος έχει κλείσει. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και διεξάγει περαιτέρω έρευνα».

Την πληροφορία για το κλείσιμο του αεροδρομίου του Άλμποργκ δημοσιοποίησε η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar, αναφέροντας ότι τρεις πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.