Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία ανέστειλε τις πτήσεις λόγω παρουσίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ αναστάλθηκαν μετά το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε το γεγονός στο πρακτορείο Reuters, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για τον αριθμό των drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο.

Nordjyllands Politi inviterer pressen på doorstep i forhallen på Aalborg Politigård kl. 00:00. Her vil chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard give en kort status på situationen ved Aalborg Lufthavn #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025

Συνολικά τέσσερις πτήσεις επηρεάστηκαν και εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ανάμεσά τους δύο πτήσεις της SAS, μία της Norwegian και μία της KLM.

Η αστυνομία της Γιουτλάνδης ανέφερε μέσω ανάρτησης στο X: «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ και ο εναέριος χώρος έχει κλείσει. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και διεξάγει περαιτέρω έρευνα».

Την πληροφορία για το κλείσιμο του αεροδρομίου του Άλμποργκ δημοσιοποίησε η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar, αναφέροντας ότι τρεις πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.