Η Δανία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έπειτα από συνεχόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones πάνω από κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας προβληματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφάλεια και τις πιθανές προθέσεις πίσω από τα συμβάντα. Αν και ορισμένες φωνές υποψιάζονται ρωσική εμπλοκή, οι Αρχές επισημαίνουν πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα, τονίζοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία στη διερεύνηση.

Το βράδυ της Τετάρτης και τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, καταγράφηκε παράνομη δραστηριότητα drones πάνω από τα αεροδρόμια Άαλμποργκ, Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ. Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ -ένα από τα σημαντικότερα της χώρας, καθώς εξυπηρετεί τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές πτήσεις- ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας. Το Reuters σημείωσε ότι τα αεροδρόμια επαναλειτουργούν από νωρίς σήμερα το πρωί.

Οι αστυνομικές Αρχές της Βόρειας Γιουτλάνδης δήλωσαν ότι περισσότερα από ένα drones εθεάθησαν να πετούν με φώτα, παραμένοντας στην περιοχή για περίπου τρεις ώρες. Παρά τις προσπάθειες των Αρχών, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός ή η κατάρριψή τους, όπως μετέδωσε το Reuters.

Τα άλλα αεροδρόμια -αν και δεν διέκοψαν πλήρως τη λειτουργία τους- τέθηκαν υπό επιτήρηση, καθώς το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πιθανό μέρος μιας ευρύτερης συντονισμένης επιχείρησης.

Το νέο περιστατικό ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την παροδική αναστολή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, όπου drones προκάλεσαν διακοπή λειτουργίας για περίπου τέσσερις ώρες. Η δανική κυβέρνηση χαρακτήρισε τότε το συμβάν ως το πιο σοβαρό μέχρι σήμερα πλήγμα σε κρίσιμη υποδομή της χώρας.

Η εθνική αστυνομία της Δανίας ανέφερε ότι το μοτίβο των drones στο Άαλμποργκ θυμίζει έντονα εκείνο της Κοπεγχάγης, εγείροντας ανησυχίες για πιθανή ξένη ανάμειξη ή επιχείρηση παρακολούθησης.

Οι υποψίες για πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντάσεων μεταξύ Μόσχας και ευρωπαϊκών χωρών, καθώς αρκετά κράτη έχουν αναφέρει παρόμοια περιστατικά παραβιάσεων με drones πάνω από ενεργειακές, στρατιωτικές ή επικοινωνιακές υποδομές τους.

Ωστόσο, η ρωσική πρεσβεία στη Δανία διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες και ανεύθυνες κατηγορίες». Η δανική αστυνομία, από την πλευρά της, δήλωσε: «Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά τα περιστατικά και ποιος είναι ο στόχος τους».

Η δανική εθνική αστυνομία συνεργάζεται με τις ένοπλες δυνάμεις, τις μυστικές υπηρεσίες και τις Αρχές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Νορβηγία, η οποία την ίδια εβδομάδα ανέφερε παραβίαση με drone στο αεροδρόμιο του Όσλο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Θόρκιλντ Φογκντ, δήλωσε ότι δεκάδες πολίτες έχουν αναφέρει εμφανίσεις drones τις τελευταίες ημέρες: «Πολλά από τα περιστατικά είναι ασήμαντα, αλλά μερικά, όπως εκείνο στο Άαλμποργκ, μας απασχολούν σοβαρά».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό ή τους κατοίκους, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Τρεις πτήσεις χρειάστηκε να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.