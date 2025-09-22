Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης το οποίο και έκλεισε, αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Τα drones μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται «άγνωστα», καθώς κανείς δεν γνωρίζει σε ποιον ανήκουν ή τον χειριστή τους.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα. Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.